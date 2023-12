Zmiany w TVP. Ujawniono nazwiska i szczegóły

Propozycje dla dziennikarzy TVN i Polsatu

Na część osób TVP będzie musiało poczekać. Paweł Płuska może mieć okres wypowiedzenia i zakaz konkurencji. - Jak ktoś ma umowę o pracę, to obowiązują go trzy miesiące wypowiedzenia i kolejne 6 miesięcy zakazu konkurencji. To w sumie 9 miesięcy. Oczywiście pracodawca może się zgodzić na skrócenie tego okresu. Wszystko zależy od dobrej woli stacji - mówi serwisowi wirtualnemedia.pl jeden z dziennikarzy TVN.