TVP składa wniosek. Zmiany w statucie zabetonują telewizję?

- To co robi Piotr Gliński to rozpaczliwe ruchy, które niczego nie zmienią. Nie sądzę zresztą, aby sąd zarejestrował takie zmiany w statutach. Z całą pewnością prędko po powstaniu nowego rządu zostaną wprowadzone zmiany, które spowodują, że ta groteskowa propaganda przestanie płynąć do widzów. I nie obawiam się, że Rada Mediów Narodowych czy prezydent Andrzej Duda będą w stanie skutecznie zablokować zmiany w mediach publicznych - ocenił wtedy w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Krzysztof Luft, były członek KRRiT.