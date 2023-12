"Wiadomości" TVP znikną z ekranu? Jest kandydat na nowego szefa TAI

Z nieoficjalnych informacji serwisu wyborcza.pl wynika, że w nowych władzach TVP kluczowe stanowisko ma dostać Tomasz Sygut, który pracował na Woronicza od 2011 r. Był szefem TAI od sierpnia do grudnia 2015 r. Odszedł, gdy PiS szykował się do przejęcia TVP. W 2016 r. z TVP trafił do Nowa TV, razem z innymi dziennikarzami zwolnionymi przez ekipę Jacka Kurskiego. Teraz Sygut jest członkiem zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych.