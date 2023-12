Ministerstwo rozdało nagrody. W grę poszły setki tysięcy zł

Kto otrzymał wyróżnienie?

"Gazeta Wyborcza" próbowała ustalić, kto, w jakiej wysokości i dlaczego otrzymał nagrodę przyznaną przez minister zdrowia. Ta jednak odmówiła komentarza i odesłała do samego ministerstwa zdrowia. Zgodnie przekazanymi informacjami nagroda miała trafić do przedstawicieli 6 z kilkudziesięciu instytucji, a dokładnie do: "dyrektora Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, dyrektora Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, prezesa NFZ, dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii oraz prezes Agencji Badań Medycznych". Jak podała rzeczniczka MZ Iwona Kania, średnia wysokość tych nagród wyniosła 53 tys. 633,33 zł.