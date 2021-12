Marek Kondrat dla "Polityki": Wciąż odgrywamy "Dzień świra"

Dlatego ciepła woda w kranie nie pociągała, za to spuścić łomot gejom, narozrabiać w Unii to już bardziej. Prof. Geremek zawodowo badał francuskie średniowiecze, ale miał wspaniałego nosa do naszej współczesności. Pamiętam, że kiedy ważyły się losy, czy wejdziemy do Unii Europejskiej, powiedział do mnie: Wierzę, że wejdziemy do tej Unii, ale będziemy z tym mieli jeszcze kłopoty, dlatego że za krótko byliśmy wolni. Musimy pozałatwiać sprawy z przeszłości, żeby do końca zrozumieć, czym był ten akces.