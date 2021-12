Antyszepionkowiec wyleciał z serialu ABC. Będzie odwet gwiazdora

Wyleciał z serialu za odmowę zaszczepienia się na COVID-19

To kosztowało go utratę pracy. Zwolnienia aktora, który grał w "General Hospital" od 25 lat, zaczęli się domagać widzowie. Gwiazdor usiłował się tłumaczyć, że walczy o "wolność wyboru tego, co jest dla każdego najlepsze", ale stacja ABC okazała się bezwzględna.