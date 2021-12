Tadeusz Ross nie żyje. Europoseł, aktor i satyryk miał 83 lata

W 2014 został radnym powiatu piaseczyńskiego po tym, jak nie uzyskał reelekcji do PE. Rok później wystartował w wyborach do Senatu IX kadencji z ramienia PO, zajmując 2. miejsce spośród 5 kandydatów. W 2018 zasiadał w składzie stołecznej rady miejskiej, a w 2019 ponownie wystartował w wyborach do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej.