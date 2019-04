Marek Falenta boi się o życie. "Grozi mu realne niebezpieczeństwo"

Obrońcy Marka Falenty chcą jak najdłużej wstrzymywać jego ekstradycję. Prawnicy zostali poinformowani, że życie biznesmena skazanego ws. afery podsłuchowej może być zagrożone, jeśli trafi do polskiego więzienia.

Prawnicy biznesmena powiedzieli, że planują działać tak, by maksymalnie opóźnić jego ekstradycję do Polski, tj. do czasu rozpoznania kasacji od skazującego go wyroku. Obecnie Falenta przebywa w areszcie ekstradycyjnym na terenie Hiszpanii. Lokalny sąd ma zająć się wnioskiem o wydanie biznesmena w przyszłym tygodniu.