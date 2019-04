Marek Falenta nie chce wracać do Polski. Sprzeciwia się ekstradycji

Marek Falenta nie wyraził zgody na ekstradycję do Polski - poinformował agencję AP przedstawiciel hiszpańskiego Sądu Narodowego. Biznesmen skazany na 2,5 roku więzienia w związku z tzw. aferą taśmową został wstępnie przesłuchany w sobotę.

Falenta decyzją sędziego pozostanie w więzieniu do czasu rozpatrzenia sprawy jego ekstradycji. Associated Press, która zdobyła te informacje w hiszpańskim Sądzie Narodowym sugeruje, że stanowisko biznesmena może wydłużyć procedurę ekstradycji o tygodnie, a nawet miesiące.

Polscy policjanci mówili po zatrzymaniu Falenty, że jego powrót do Polski to kwestia kilku-kilkunastu dni. AP sugeruje, że może to być "gra na czas" w wykonaniu biznesmena, która pozwoli jego pełnomocnikom walczyć o uchylenie wyroku.