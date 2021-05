Marcin Wiącek RPO? Polityk PiS szczerze o sojuszu Porozumienia z PSL

PSL ma zgłosić kandydaturę prof. UW Marcina Wiącka na stanowisko RPO. Jak informują media, tę samą kandydaturę ma poprzeć Porozumienie Jarosława Gowina. - Słyszałem o tej informacji. To jest próba szukania kolejnej osoby, która mogłaby mieć większość w Sejmie oraz Senacie. Ja tego nie oceniam jakoś negatywnie - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister Waldemar Buda. Polityk PiS skomentował też wpis wcześniejszego kandydata Porozumienia na RPO - prof. Marka Konopczyńskiego, który poinformował, że nie może liczyć na poparcie ze strony PiS. - Być może to pewna niecierpliwość doprowadziła do sytuacji, w której ten kandydat zrezygnował. To jest kwestia uzgodnień naszych liderów i wiem, że premier Gowin miał przekonywać kierownictwo PiS do tej kandydatury - podkreślił Waldemar Buda.