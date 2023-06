Marcin Rola wystartuje do Sejmu? "Najbardziej ciśnie Grzegorz"

Plotki o możliwym starcie Roli z list Konfederacji w Warszawie pojawiały się już wcześniej. "Z list Konfederacji do Sejmu wystartuje Marcin Rola. We władzach partii słyszę, że obie strony tego chcą. Do ustalenia pozostają szczegóły, ale może to być drugie miejsce na liście w Warszawie" - pisał w styczniu dziennikarz Salonu24 Marcin Dobski.