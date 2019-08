YouTube przywrócił kanał wRealu24 Marcina Roli. Jest jednak pewna zmiana

Kanał wRealu24 został odblokowany, ale wyłączono na nim opcję zarabiania z reklam. Dziennikarze stacji zaapelowali więc do sympatyków o wsparcie i zapowiedzieli rozwijanie nowej inicjatywy.

W ubiegłym tygodniu serwis YouTube wyłączył kanałowi wRealu24 możliwość dodawania nowych nagrań. "Skandal! YouTube usunął wRealu24! To już ostateczny krok do totalnej cenzury w RP! W tym samym momencie: Gadowski, Lisicki, wSensie zablokowani! Czy to koniec wolności słowa czy celowa ingerencja przedwyborcza? Nigdy nie damy zamknąć sobie ust!" - napisał na Twitterze Marcin Rola, który w serwisie wRealu24 publikuje wiele swoich wystąpień oraz rozmów z gośćmi.