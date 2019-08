Ksiądz Isakowicz-Zaleski: "Dostaję pogróżki". Straszą śmiercią

Ksiądz działający w opozycji antykomunistycznej Tadeusz Isakowicz-Zaleski poinformował, że od kilkunastu dni otrzymuje coraz poważniej brzmiące pogróżki. "Zabijemy cię. Śledzimy" - brzmią wiadomości SMS przychodzące prawdopodobnie z terytorium Czech.

Ksiądz napisał na swoim profilu na Facebooku, że otrzymuje pogróżki m.in. o treści: "Zabijemy cię. Śledzimy", "Módl się do swojego Boga, bo nikt cię nie wybroni" i "X i tak powiesił się na haku". "Na razie nie mogę podać, kto to jest X, ale jest to też duchowny" - napisał Isakowicz-Zaleski.