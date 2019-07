Atak na księdza w Szczecinie. Nadzór Prokuratury Krajowej nad sprawą

Trzech mężczyzn wtargnęło do zakrystii Bazyliki św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Pobili księdza prałata Aleksandra Ziejewskiego. Napastnicy są w rękach policji, a postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Krajowa - na polecenie samego Zbigniewa Ziobry.

Według pracownika parafii Andrzeja Belerskiego mężczyźni bili księdza różańcem po twarzy. Samego Belerskiego "uderzyli dwa razy pięścią tak, że nie mógł podnieść się z krzesła”. Zarówno on, jak i duchowny trafili do szpitala, gdzie zszyto im porozcinane twarze.

- Pogotowie zabrało mnie do szpitala. Mam szwy na twarzy na pięć centymetrów. Gdyby mnie trafił, to pewnie by zabił. Oni byli w jakiejś diabelskiej furii. Bluzgali, nie będę tego powtarzał. Kościelny próbował mnie zasłonić, też go uderzyli i ma szwy. Popychali panią zakrystiankę - powiedział w rozmowie z portalem tvp.info ks. Ziejewski.