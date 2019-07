Incydent w kościele w Szczecinie. Ksiądz prałat Aleksander Ziejewski napadnięty

Chcieli sami odprawić mszę. Trzech mężczyzn wtargnęło do zakrystii Bazyliki św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Pobili księdza prałata Aleksandra Ziejewskiego.

Incydent we Wrocławiu

Przypomnijmy, że w czerwcu we Wrocławiu zaatakowany został ks. dr Ireneusz Bakalarczyk. Zygmunt W. ranił duchownego nożem. Pytany o powody działania, odpowiedział, że to pytanie retoryczne. Dopytywany z kolei, czy ma to związek z filmem "Tylko nie mów nikomu" i pedofilią, odparł, że to dobry trop, ale nie znał księdza, którego ugodził nożem.