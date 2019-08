YouTube usunął kanał wRealu24.tv. "Celowa ingerencja przedwyborcza?"

Kanał wRealu24.tv. prowadzony przez Marcina Rolę został zawieszony na YouTube. Dziennikarz publikujący w sieci rozmowy z m.in. narodowcami uważa, że to krok w kierunku "totalnej cenzury".

"Skandal! Youtube usunął wRealu24! To już ostateczny krok do totalnej cenzury w RP! W tym samym momencie: Gadowski, Lisicki wSensie zablokowani! Czy to koniec wolności słowa czy celowa ingerencja przedwyborcza? Nigdy nie damy zamknąć sobie ust!" - napisał na Twitterze Marcin Rola.