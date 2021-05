Marcin Kierwiński i Marcin Ociepa gośćmi programu "Tłit"

Po publikacji raportu NIK dotyczącego wyborów kopertowych Marian Banaś składa kolejne zawiadomienia do prokuratury - tym razem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. - Zawiadomienie jest w prokuraturze, jest objęte tajemnicą śledztwa, nie będę się w tej sprawie więcej wypowiadał (...), to już jest w gestii prokuratury, co będzie dalej z tym robiła - mówił w Sejmie Banaś.