Marcin "Borkoś" Borkowski wybudzony ze śpiączki. Wzruszający wpis

Marcin "Borkoś" Borkowski wybudzony ze śpiączki

Przypomnijmy: Marcin "Borkoś" Borkowski, który do tej pory pomagał uczestnikom wypadków, sam został ranny 13 października. Chwilę po godz. 17 w trakcie podróży do kolejnego zgłoszenia zderzył się z samochodem osobowym przy skrzyżowaniu Radzymińskiej i Folwarcznej. Trafił do szpitala z połamanymi kończynami, a jego stan od początku określany był jako poważny i wymagający kilku operacji.