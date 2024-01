Mandaty po Kamińskim i Wąsiku. Zbierze się PKW

- W opinii prawnej z 2011 r. prof. Skotnicki stwierdził, że PKW może podjąć działania, albo jeśli w sprawie wygaśnięcia mandatu nie było odwołania, albo jeśli zostało złożone i SN go nie uwzględnił. Póki co w sprawie pana Wąsika mamy jedynie postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uwzględniające odwołanie pana Wąsika,. Jednakże w tej sprawie nie zostało opublikowane postanowienie marszałka Sejmu w Monitorze Polskim, tak jak miało to miejsce w przypadku wygaśnięcia mandatu pana Kamińskiego - dodał sędzia Marciniak.