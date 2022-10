"Mamy teraz wiele dowodów". USA ostrzegają Iran

- Stany Zjednoczone zaczęły ostrzegać w lipcu, że Iran planuje przenieść UAV do Rosji w celu użycia ich w brutalnej wojnie Rosji z Ukrainą, a teraz mamy obfite dowody na to, że te UAV są używane do uderzania w ukraińskich cywilów i krytyczną infrastrukturę cywilną – mówił Price, cytowany przez CNN.