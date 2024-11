"Mam mocne papiery". Sikorski komentuje prawybory

- Myślę, że Rafał Trzaskowski ma prawo chcieć się odegrać za przegraną z Andrzejem Dudą. To jest zrozumiałe i to nie jest kwestia lepszości czy gorszości, tylko jesteśmy po prostu inni. Uważam, że Rafał był dobrym naszym kandydatem w 2020 roku, gdy rządził PiS i szło o praworządność, ale dzisiaj sytuacja się zmieniła. Dzisiaj chodzi o bezpieczeństwo. Tu ja mam mocne papiery - stwierdził Sikorski w TVN24.

Sikorski wskazał również, że na stanowisku prezydenta widzi potrzebę równowagi między liberalnymi a konserwatywnymi wartościami. Dopytywany o swój konserwatyzm odpowiedział, że jest to m.in. przywiązanie do tradycji, także źródeł cywilizacji europejskiej.

Jednocześnie Sikorski skrytykował próbę poszerzania przez Andrzeja Dudę kompetencji prezydenta w polityce europejskiej.- I tutaj mamy różnicę z Rafałem (Trzaskowskim) rzeczywiście, bo on mówi, że by właśnie chciał się realizować w polityce europejskiej. A to jest moim zdaniem absolutnie prerogatywa rządu. Urząd prezydenta nie ma kompetencji instytucjonalnych do zarządzania polityką europejską - wyjaśnił.