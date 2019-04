Mały Sylwester odnaleziony w Hiszpanii. Miejscowy policjant przeczytał artykuł WP

Hiszpańska policja odnalazła 9-letniego Sylwestra i odebrała z rąk obcej mu opiekunki. Chłopiec został uprowadzony spod szkoły przez matkę, która przez rok uciekała przez całą Europę. Wirtualna Polska ma udział w szczęśliwym zakończeniu historii. W kluczowym momencie policjant przeczytał przetłumaczony tekst o dramacie chłopca.

- Mam nadzieję, że to już koniec. Jesteśmy już razem. Czekamy w hotelu na zakończenie ostatnich procedur sądowych i chcemy jak najszybciej wrócić do domu - mówi WP uradowany ojciec chłopca. - Hiszpański sąd rodzinny zdecydował się na prewencyjne odebranie chłopca z rąk opiekunki. W tym czasie matka wyjechała do Wielkiej Brytanii - dodaje.