Dramat 9-letniego Sylwestra. Trzykrotnie był porywany przez matkę, przepadł w Hiszpanii

Nie było powiadomienia "child alert", nie było komunikatów policji i publikacji portretów sprawców. Dramat 9-letniego Sylwestra rozgrywa się w ciszy. Zawodowa "porywaczka dzieci" wraz z matką wykołowały polską policję i uciekły do Hiszpanii.

9-letni Sylwester został uprowadzony przez matkę, pozbawioną wcześniej prawa do opieki. Trop urywa się w Hiszpanii (WP.PL, Fot: archiwum prywatne)

- Tym razem policja popełniła błąd. Pozwolili odjechać zawodowej porywaczce dzieci, która pomogła matce uprowadzić mojego syna. Mam pełne prawo do opieki nad nim, ale takiego rozstrzygnięcia sądu nie akceptuje matka - oskarża ojciec 9-letniego Sylwestra Kwapisza. Kobiety i chłopiec są obecnie poszukiwane przez brytyjską policję, sąd rodzinny i detektywów.

Jedynym ich śladem są wpisy i zdjęcia zamieszczane na Facebooku. Ostatnie pochodzą z hiszpańskiej La Coruny. Najgorsze, że to już trzecie uprowadzenie chłopca. Doszło do niego na początku czerwca 2018 roku. 9-latek został zabrany spod szkoły podstawowej w Słupsku. Matce pomagała Joanna P., Polka mieszkająca w Wielkiej Brytanii. W internecie przedstawia się jako bojowniczka o prawa dzieci, a w rzeczywistości ma pomagać w tzw. uprowadzeniach rodzicielskich.

Dramatyczny pościg ojca

Sprawa 9-letniego Sylwestra do złudzenia przypomina głośną historię porwania Amelki. Również tutaj jest konflikt rodziców, których związek rozpadł się. Ojciec uzyskał prawa do opieki nad synem zarówno w Wielkiej Brytanii (tam pracowała matka), jak i Polsce - wynika z przedstawionych przez niego orzeczeń.

Mężczyzna zgłosił zaginięcie chłopca policji. Jednocześnie sam ruszył na poszukiwania. Znalezione w internecie tropy zaprowadziły go ze Słupska do miejscowości Siemiatycze w woj. podlaskim. Tam natrafił na samochód na angielskich tablicach rejestracyjnych, którym przewożono jego syna. Wezwał policję. Patrol zatrzymał auto do kontroli. Następnie rozegrały się dramatyczne sceny.

Jak relacjonuje ojciec chłopca, policjanci nie wiedzieli, jak się zachować. Czy wyrywać siłą dziecko z rąk matki, by oddać prawowitemu opiekunowi. Funkcjonariusze mieli uznać, że skoro chłopak nie płacze, to nie dzieje się mu krzywda. Odstąpili od interwencji, przekonując, iż sąd rodzinny powinien wydać nakaz odebrania 9-latka.

Właśnie na to liczyły matka i jej znajoma. Gdy policyjne poszukiwania 9-latka zostały odwołane, wyjechały z Polski. Wiadomo, że przez Niemcy i Francję dotarły do Hiszpanii. - Tam ślad się urywa. I co z tego, że po kilku miesiącach mam pismo z sądu nakazujące wydanie mi syna. Dlaczego w mojej sprawie nie było alarmu na całą Polskę!? - rozpacza ojciec.

Trwają poszukiwania matki

Sprawą Sylwestra zajął się już polski konsulat w Madrycie, dowiaduje się WP. Jeśli miejsce pobytu matki zostanie ustalone, ma zostać zatrzymana, następnie zmuszona do wydania dziecka. Chłopiec mógłby wrócić do kraju najbliższym samolotem. O ile to się wydarzy, dla Sylwestra będzie to już trzecia tak traumatyczna sytuacja. Po poprzednich uprowadzeniach przez matkę, dwukrotnie interweniował sąd rodzinny w Wielkiej Brytanii.

Jeszcze ubiegłym tygodniu wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński chwalił policję za wzorcowe działania w sprawie porwania 3-letniej Amelki. Jak widać, nie w każdym wypadku służby działają równie sprawnie. Podlaska policja nie odpowiedziała WP na pytania w sprawie interwencji wobec porywaczek. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że po skardze ojca do Komendanta Głównego Policji w nikt nie dopatrzył się uchybień. Jak już pisaliśmy, co roku w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu tzw. uprowadzeń rodzicielskich.