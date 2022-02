Małopolska kurator oświaty znowu o "ataku neomarksistów". Apelowała także do Andrzeja Dudy

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Barbarę Nowak, od 2019 do 2021 r. do kuratorium wpłynęło 31 tys. e-maili z protestem przeciwko wchodzeniu do szkół osób i organizacji bez wcześniejszej zgody rodziców. Większość z nich była anonimowa, bez informacji potrzebnych do zakwalifikowania ich jako oficjalne skargi. Łącznie - wraz z 31 tys. e-maili - do małopolskiego kuratorium miało wpłynąć ok. 50 tys. głosów sprzeciwu wobec wejścia do szkół organizacji.