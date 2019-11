Małgorzata Kidawa-Błońska o orędziu: Senat może być innym miejscem

Orędzie marszałka Tomasza Grodzkiego pokazuje, że Senat może być innym miejscem, że inaczej może być tam uprawiania polityka - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu.

- Nawet język tego orędzia jest inny. Odnosi się do wartości, do tego, co jest dla nas najważniejsze - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej.