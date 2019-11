WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze senat + 2 orędzieTomasz Grodzki 1 godzinę temu Tomasz Grodzki wygłosił orędzie. Marszałek Senatu zwrócił się do Polaków Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że po objęciu nowego stanowiska wystąpi z orędziem w TVP. Tak też się stało. Polityk PO skorzystał... Rozwiń Szanowni państwo Wierzę że stojąc … Rozwiń Transkrypcja: Szanowni państwo Wierzę że stojąc w służbie prawdy wyborcy Powinni mieć pełne prawo do wiedzy na temat pracy najważniejszych instytucji naszego Dlatego jest mi miło poinformować państwa że senat Rzeczpospolitej 10:00 kadencji wybrał swoje władzę Przystąpił do Tej kadencji naród w swojej zbiorowej mądrości zdecydował Że w sejmie przewagę będzie miało być rządzący a w senacie opozycja czyrak Demokratycznie wybrana więc Złożona z pań i panów senatorów w koalicji Obywatelskiej PSL ulewicz i senatorów nie Przywraca to w pewnym stopniu równowagę w zmaganiach Police Ale jednocześnie nakłada ogromną odpowiedzialność za słowa czyny i decyzję na obie stopy Nie wolno nam zmarnować tego mandatu otrzymanego od milionów W sejmie ale także w Senacie Reprezentującym majestat Rzeczpospolitej i potęgę naszego narodu Widać wyraźnie że siłą naszego społeczeństwa jest Za którą idzie kreatywności energia Polek i Polaków Których nigdy nie da się stłumić próbami w tłoczenia nas wszystko Bramy 1 Sztywny Czasem dziwaczne II Przekonali się o tym komuniści i przekonają w Którzy podejmują takie pół Skazane na niepowodzenie w KRUS Klub dłuż Jedynym sposobem na harmonijny rozwój Polski Przyjęcie założenia Że wszyscy Polacy są równi Niezależnie od ich charakteru przekonań czy Wszyscy mają równe prawa Ale i obowiązki wobec ojczyzny Nikon Nie wolno dzielić ludzi na lepszych Czy Igor Gdyż przeczy to szacunkowy dla przyrodzonej go Człowiek Tylko wtedy gdy spowodujemy że wszyscy będziemy Czuję się w naszym pięknym Szczęśliwy I spokojny jest twój Będziemy mogli uwolnić ogromną energii Która drzemie w naszym na rondzie i która może przekształcić się w niezwykłe osiągnięcia i Tylko wtedy będziemy mogli zapewnić naszym dzieciom wnuk I nam sam Bezpieczeństwo W naszej Odysei przez życie w poszukiwaniu szczęścia I spełnienia marzeń Jednym idzie łatwiej innym trudniej Niektórych ta wędrówka wyrzuca na margines A jeszcze Inni muszą dźwigać czasami bardzo I tu zaczyna się rola pokornej i służebnej roztropne i pracy Temsa A których rozpiera siła INR Trzeba stworzyć warunki do realizacji śmiałych projekt I wykorzystania ich kreatywności dla do Wspólnota Tych których życie doświadczyło Barbie Odin Należy wspomóc i sprawić aby znowu uwierzyli Że marzenia mogą się Chorym należy stworzyć sprawną i dostępną ochronę zdrowia Ubogim ochronę przed niedostatkiem Dzieciom dobrą edukację a obdarzonym zdolności Możliwość tworzenia i ukazania świata i ich niezwykłych dzieł Przykłady można mnożyć Ale podają je po to aby pokazać jak pojmują tworzenie dobrego prawa Które uczy niż życie Polek i Polaków łatwe Wprost Dobre prawo ma czynić nasze życie łatwiejszym ile To jest główne zadanie dla tych którzy to prawo Sen jest do tego szczególnie predysponowany zgodnie z maksyma Że jest tym ciałem Konstytucyjnym który inne władze do szlachetnych gatunków pobudza Od niecnych odwodzi Ale moc jest Zapewniam Że uczynię wszystko co w mojej Aby Korzystając z ogromnego potencjału pań i panów senat Wybranych przez dziesiątki setki tysięcy wybór Uczynić z senatu miejsce które będzie kuźnią najlepszego prawa W którym będą królowały szacunek przyzwoite Prawo żona Honor Prawda i normalna praca emerytur Zaś nie będą miały wstępu obłuda Kłamstw Naginanie Konstytucji czy regulaminu Senat będzie wykonywał przypisane sobie obowiązki w Aby przekonać państwa że jest Uprawianie politycznego z PO Sposób przyzwoity normalne Bez wzajemnej niechęci czy nie Navi Mając tylko i wyłącznie służbę nara Będziemy przyjmować ustawy sejmowe Jeśli uznamy je za dobre to uchwali Jeśli będą wymagały poprawek to poprawimy i odeślemy do Sejn Będę także oczekiwał od senatu tworzenia własnych ust Który po uchwaleniu zgodnie z dobrymi praktykami legislacyjnym i będziemy przesyłać do sejmu Jako inicjatywy senat Jeśli ktoś by się obawiał że senat będzie narzędziem do blokowania sejm Jest Pochodzę ze Szczecina Miasta nigdy nie zdobyte Które najdłużej w swojej historii było stolicą potężnego Księstwa pom Zaś po wojnie zostało zasiedlone przez odważnych kreatywnych ludzi Ze wszystkich stron Polski Czy ludzie zachowując szacunek dla Swoich tradycje i obyczaje Stworzyli unikalną mieszane Nauczyli się wzajemnej tolerancji Szacunki wspólnego pielęgnowania ducha Wolności Który Unosi się nad tym miastem w sposób szczególny Zapewniając szczecinowi znaczące miejsce w historii Wolno demokratyczną Jestem też lek Który na swojej drodze spotykam zarówno Których piękno umysłu czy ciała onieśmiela Jaki takich których los z Zepchnął w otchłań beznadziei UB Przysięga Hipokratesa I generalnie zasady etyki lekarskiej Zobowiązują nas do leczenia wszystkich według najlepszej wiedzy Niezależnie od ich wyglądu asy koloru Poglądów czy rodzajów Dobrze Jestem zasady podchodzenia z szacunkiem do wszystkich razem i każdego z osobna Przenieść na normalne W tym Senat Rzeczpospolitej z oczywistych względów nie zajmuje się leczeniem w rozumieniu Ale stanowiąc dobre mądre Stworzony z myślą o uczynieniu losu milionów Polek i Polaków lepszym czy znośnie Może istotnie przyczynić się do uzdrowienia Dotknięty i wieloma problemami Z których najgorszy chyba polega na Zatruciu naszych wzajemnych relacji wirusem Nie chęci i głębokich podziałów między rodakami Które wydają się nie do z nim Ale Pragnę państwa zapewnić że każda choroba nawet Night Zwłaszcza jeśli jest mądry leczona kiedyś się kończy Czasami szybciej niż ktokolwiek by Czego państwu i sobie ż Gdyż przyszłość nie potrzebuję strach Tylko wymaga natchnienia wizji I wiary w potęgę Naszego wspaniałego nara Dziękuję za wysłuchanie