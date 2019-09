Małgorzata Kidawa-Błońska nie chce lewicowego "Paktu dla Kobiet"

Lewica zwróciła się do liderek i liderów opozycji, aby poparli ich "Pakt dla Kobiet". Małgorzata Kidawa-Błońska odpowiedziała w niedzielę, że Koalicja Obywatelska ma "bardzo dobry program dla kobiet" i chce zachować obowiązujący kompromis dotyczący aborcji.

Lewicowy Pakt dla Kobiet zawiera jedenaście postulatów. Wśród nich są m.in.: przerywanie ciąży na żądanie kobiety do 12 tygodnia życia płodu, antykoncepcja awaryjna bez recepty, pełna refundacja metody in vitro, edukacja seksualna i antyprzemocowa w szkołach oraz "alimenty ściągane jak podatki".

Lewica chce, aby pakt poparły wszystkie opozycyjne ugrupowania. Apel w tej sprawie do Kidawy-Błońskiej wystosowała na Twitterze Wanda Nowicka . "Małgosiu, jesteście za prawami kobiet, poprzyjcie Pakt dla Kobiet. Zróbmy to razem" - powiedziała.

- My jako Koalicja Obywatelska przygotowaliśmy bardzo dobry program dla kobiet, naszą deklarację styczniową, gdzie jest kilkanaście punktów daleko wykraczających poza to, co proponuje Lewica - stwierdziła posłanka PO-KO. - Rzeczywiście jednego punktu nie ma, bo my jesteśmy za zachowaniem kompromisu dotyczącego ustawy o aborcji - dodała.