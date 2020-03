Małgorzata Kidawa-Błońska bojkotuje wybory. Jest pewna, że pozostanie kandydatem na prezydenta

Koronawirus w Polsce. Kidawa-Błońska osamotniona w bojkocie

Kidawa-Błońska bojkot wyborów tłumaczy tym, że "nie da się ich prowadzić, bo jesteśmy w stanie pandemii". - Jest stan nadzwyczajny bez jego ogłoszenia - tłumaczyła. Jej apel do innych kandydatów o to, by również zbojkotowali wybory, nie został przez nich dobrze przyjęty. Co na to Kidawa-Błońska? - Jestem zdziwiona. To, co się dzieje, to fikcja - powiedziała.