Kidawa apeluje, by nie iść na wybory. Są już pierwsze, mocne reakcje

Po tym jak Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała do wyborców, by ze względu na zagrożenie koronawirusem, nie szli do urn 10 maja, w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy. PiS drwi, że wicemarszałek Sejmu walkowerem oddaje prezydencki wyścig. Pojawiły się również teorie, że apel Kidawy to wstęp do zastąpienia jej kandydatury innym politykiem PO.

Apel Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odbił się sporym echem w mediach społecznościowych (East News, Fot: Zbyszek Kaczmarek)