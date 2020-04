Majówka 2020. Odmrażanie gospodarki w Tatrach. TPN znosi kolejne obostrzenia

Majówka 2020. Tatry a odmrażanie gospodarki. Nowe informacje

Znaczna część Tatr jest w dalszym ciągu zamknięta z powodu ogłoszonego w Polsce stanu epidemii. Jak informowaliśmy wcześniej na łamach Wirtualnej Polski, mimo ogłoszenia pierwszego etapu odmrażania gospodarki, władze TPN w ogóle nie chciały go udostępnić zwiedzającym ). Pierwsi turyści w Tatry ruszyli dopiero 26 kwietnia . Wtedy otwarto szlaki do czterech dolin reglowych.

Majówka 2020. Tatry a odmrażanie gospodarki. Zalecenia

Majówka 2020. Tatry z limitami wstępu

Na szczęście nie dotknie to najpopularniejszych miejsc w Tatrach. Po majówce ruszy kolej linowa na Kasprowy Wierch. Inaczej wygląda sprawa z Morskim Okiem, do którego trzeba będzie na razie dotrzeć pieszo. Jak informują władze TPN, aktualnie trwają rozmowy z przewoźnikami. Na Morskie Oko i do Doliny Kościeliskiej wprowadzone zostaną też limity wstępu.