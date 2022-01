Majmurek: Polski Nieład i elektorat 500- [Opinia]

Jeśli do końca miesiąca kolejne grupy pracowników będą odkrywały, że Polski Ład im jednak wcale nie służy, jeżeli te informacje zdominują media – poza tymi rządowymi budującymi równoległą rzeczywistość – będzie to fatalna wiadomość dla rządu. Dziś na Twitterze dominują hasztagi: Polski Wał i Nowy Wał – nie tak to chyba miało wyglądać w założeniu rządowych strategów.