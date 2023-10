Majątek państwa Morawieckich. Jasny werdykt Polaków

- Nie mam prawa ujawniania majątku żony, ale oczywiście, jeżeli będzie taka regulacja, to zrobimy to z przyjemnością, natychmiast. Absolutnie nie mamy nic do ukrycia - zapowiadał cztery lata temu Mateusz Morawiecki. Ale zapowiadane przez PiS uregulowania dotyczące jawności majątków rodzin polityków nie weszły w życie.