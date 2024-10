Mają kłopoty. Jest ruch prokuratury po proteście rolników

W lutym tego roku Piotr G. i jego córka Agata G. uczestniczyli w Ogólnopolskim Proteście Rolników . Oskarżeni jechali przez Gorzyce (w województwie śląskim) ciągnikiem z zaczepionym na przodzie banerem, na którym widniał apel do Władimira Putina.

Jak poinformowała prok. Spruś, Piotr G. i Agata G. początkowo zaprzeczali zarzutom, twierdząc, że chcieli jedynie "zwrócić uwagę na bieżące problemy rolnictwa". Ostatecznie oboje przyznali się do zarzutów i złożyli wnioski o dobrowolne poddanie się karze uzgodnionej z prokuratorem.

Sprawę rozpatrzy Sąd Okręgowy w Rybniku. Za publiczne nawoływanie do wszczęcia wojny napastniczej lub jej pochwalanie grozi kara do 5 lat więzienia. Publiczne propagowanie komunizmu lub innej ideologii totalitarnej jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.