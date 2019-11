Macierewicz o Biejat, Grodzkim i Czarzastym. "Jestem zdziwiony"

- Na pewno trzeba to wyjaśnić - powiedział Antoni Macierewicz o wyborze Magdaleny Biejat na przewodniczącą komisji rodziny. Komentował również wybór marszałka Senatu, wicemarszałków Sejmu i aferę wokół nowego serialu Netflixa. - Bardzo poważna sprawa - ocenił.

Zdaniem Macierewicza tymi fundamentami są trzy artykuły. Czyli artykuł 8 (Konstytucja jako ustawa najwyższa), 18 (małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny) i 38 (zasada ochrony życia). - Bez nich Konstytucja nie istnieje jako akt stanowiący o ładzie społecznym i politycznym - oznajmił.

"Jestem zdziwiony"

Ocenił, że w tym przypadku kwestie różnic politycznych nie powinny mieć znaczenia. Wspominał również, jak różnice te były podstawą do kwestionowania jego kandydatur na różne stanowiska. - My tak działać nie będziemy - stwierdził.

Wątpliwości natomiast ma jeżeli chodzi o inną osobę, która niedawno została powołana na nową funkcję. Dotyczą one posłanki Lewicy Magdaleny Biejat . nowej przewodniczącej komisji rodziny. Wybór ten wzburzył również innych polityków PiS.

- Nie wiem, jak do tego wyboru doszło. Nie znam szczegółów, ale mam nadzieje, że je poznam. Też jestem zdziwiony. Na pewno trzeba to wyjaśnić - mówił Macierewicz. - Sprawa ochrony życia i rodziny jest fundamentem naszego programu - podkreślił.

Grodzki? Powinien odnieść się do zarzutów

Macierewicz odniósł się też do zarzutów, które wysuwa się przeciwko Tomaszowi Grodzkiemu. Marszałek Senatu, jak twierdzi Agnieszka Popiela, miał przyjąć łapówkę za przeprowadzenie zabiegu. On sam stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom.

Jednak widocznie zdaniem Macierewicza te słowa to za mało. - Osoba, która zaczyna kadencję z tak silnym akcentem na uczciwość, powinna odnieść się do stawianych jej zarzutów - stwierdził. - Docierające do nas informacje są bardzo niepokojące.