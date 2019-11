Premier Mateusz Morawiecki pisze list do szefa Netflixa. Poszło o serial "Iwan Groźny z Treblinki"

Szef polskiego rządu stanowczo zareagował na serial Netflixa. Autorzy produkcji "Iwan Groźny z Treblinki" - jak twierdzą politycy PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia - "kłamliwie sugerują istnienie polskich obozów śmierci".

Na swoim profilu na Facebooku Mateusz Morawiecki oświadczył: "Napisałem list do szefa Netflix pana Reeda Hastingsa w sprawie nieścisłości historycznych w produkcjach filmowych na tej platformie. Być może dla ich twórców to mało znaczące pomyłki, ale są bardzo krzywdzące dla Polski i naszym zadaniem jest stanowczo zareagować. Mam nadzieję, że moje argumenty spotkają się ze zrozumieniem osób zarządzających Netflixem. Poniżej wersja angielska oraz polska mojego listu, oraz mapa Europy z tamtego okresu. Zachęcam do podawania dalej".