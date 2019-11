Netflix o "polskich obozach". Mocne oświadczenie partii Jarosława Gowina

Serial "Iwan Groźny z Treblinki" na platformie Netflix wywołał prawdziwą burzę. Specjalne oświadczenie wydali działacze Porozumienia. Według członków partii Gowina "autorzy produkcji kłamliwie sugerują istnienie polskich obozów śmierci". Proponują też nakręcenie filmu o "polskich bohaterach wojennych".

Netflix wyprodukował serial, którego bohaterem jest Iwan Demianiuk (w serialu John Demjanjuk). To ukraiński zbrodniarz wojenny i okrutny strażnik obozu w Trebilince. Demianiuk miał dopuszczać się m.in. obcinania Żydówkom piersi i celowego wpychania dzieci do komór gazowych.

"Widzowie zostali wprowadzeni w błąd - zobaczyli powojenną Polskę i kraje ościenne w zniekształconej formie (...) Brak stosowanego komentarza sprawia, że odbiorcy niezorientowani w historycznych realiach naszej części Europy otrzymują komunikat - "Polacy podczas II wojny światowej, we własnym kraju, tworzyli obozy śmierci'” - podkreślili działacze Porozumienia.

Autorzy oświadczenia zarzucają też twórcom serialu wybiórcze zastosowanie symbolu swastyki obok obozów zagłady, co może wprowadzać odbiorców w błąd. Ponadto odnotowują błąd w umieszczeniu na mapie niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, jak również niestaranne przedstawienie obozów znajdujących się na terenie dzisiejszego województwa lubelskiego.

"Domagamy się zaprzestanie emisji serialu na platformie Netflix, do czasu wprowadzenia przez autorów niezbędnych korekt przygotowanych z należytą dla dokumentalistów rzetelnością" - piszą działacze Porozumienia. Zachęcają również do "stworzenia produkcji przedstawiających polskich bohaterów wojennych". - "Tylko prawda jest ciekawa" - podkreślają.

Administratorzy twitterowego profilu polskiego resortu dyplomacji zaapelowali to Netfliksa o to, by dbał o prawdę historyczną. "W czasie, o którym mowa w serialu "Iwan Groźny z Treblinki", terytorium Polski było okupowane, a odpowiedzialność za obozy ponosiły nazistowskie Niemcy. Mapa pokazana w serialu nie jest zgodna z przebiegiem ówczesnych granic" - czytamy.