Posłanka partii Razem Magdalena Biejat szefową komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Magdalena Biejat z partii Razem została wybrana szefową sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Kontrkandydatem był Grzegorz Braun z Konfederacji.

Tygodnik "Do Rzeczy" przypomina, co nowo wybrana szefowa komisji Polityki Społecznej i Rodziny myśli o ochronie życia dzieci nienarodzonych. – O ile mi wiadomo, płody nie są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ nie dostają ani PESEL-u, ani dowodu osobistego, natomiast my się zgadzamy na lewicy, że powinno być dopuszczone przerywanie ciąży do 12 tygodnia bez żadnych warunków – mówiła w październiku Magdalena Biejat.