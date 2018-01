Macierewicz musiał odejść. Tej zmiany chcieli nawet wyborcy PiS

Przez sprawę Bartłomieja Misiewicza, odejście z wojska kilkudziesięciu generałów, aferę wokół śmigłowców dla polskiej armii, wreszcie kompromitujące wizerunek partii teorie o zamachu w Smoleńsku - Antoni Macierewicz od zawsze był w czołówce najgorzej ocenianych ministrów.

Przypomnijmy, że był to czas kiedy pojawiły się pierwsze doniesienia o planowanej rekonstrukcji rządu premier Beaty Szydło. Ujawniły się tarcia wewnątrz rządzącej partii. Jak donosiły media na potknięcie Macierewicza czyhali m.in. dwaj wiceprezesi partii i partyjni rywale ministra - Joachim Brudziński i Mariusz Kamiński . Dlatego doszło do powołania partyjnej komisji do spraw zbadania niewiarygodnej kariery i bajońskich zarobków Bartłomieja Miesiewicza.

Najgorsze oceny zebrali Jan Szyszko (przyczyniły się do tego protesty w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej) oraz ponownie Antoni Macierewicz. To efekt sporu z prezydentem Andrzejem Dudą, który ukazał ministra jako polityka zacietrzewionego i stosującego "ubeckie metody" w walce z przeciwnikami. Drugi powód krytyki to sensacyjna książka Tomasza Piątka pt "Macierewicz i jego tajemnice". Dowodził on w niej, że Antoni Macierewicz jest powiązany z rosyjską mafią i przyjaciółmi Władimira Putina.