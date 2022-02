Łukaszenka mówi o szczegółach rozmowy z Putinem

- Putin się zgodził. Tak powiedział: "Masz rację, powinniśmy ich zostawić. Będzie to kolejny powód, dla którego szaleni politycy na Ukrainie wyciągną wnioski. Może zdadzą sobie sprawę, że muszą usiąść do stołu negocjacyjnego i porozmawiać o pokoju. Narody braterskie nie powinny walczyć". Na to się zgodziliśmy. Nie rozmawialiśmy o przygotowaniach do wojny z Ukrainą. Podkreślam raz jeszcze, zrobiono to po to, by skłonić Ukraińców, kierownictwo i polityków Ukrainy do ponownego wyciągania wniosków i zrozumienia, że ​​te kwestie muszą być poruszone przy stole negocjacyjnym – twierdzi Łukaszenka.