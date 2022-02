Ukraina alarmuje po ataku Rosji. 5 najważniejszych rzeczy

Ukraina w mobilizacji. Wiedzą, czego im potrzeba

Druga ważną rzeczą, wymienioną przez przedstawiciela rządu zaatakowanego kraju, jest pełna izolacja Rosji. Minister pisze w mediach społecznościowych o "izolacji wszelkimi sposobami, we wszystkich formatach". Nie rozwija tego zdania, jednak w dużej mierze może chodzić o inicjatywy, które na własną rękę podejmą niemal wszystkie kraje, by wyrazić swoją dezaprobatę do zbrojnego konfliktu i agresji na niezależne, niepodległe europejskie państwo.