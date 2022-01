Łukaszenka się przestraszył. Wycofa się?

Wątek ten opisuje "Rzeczpospolita". Jak wskazuje dziennik, na początku stycznia w białoruskich mediach pojawiały się pogłoski o tym, że referendum ws. konstytucji odbędzie się 10 lutego. Niezależny od władzy portal "Nasza Niwa" pisał nawet o trwających przygotowaniach, również w zakresie jednostek specjalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które mają szykować się do "zabezpieczenia porządku". Demokratyczni opozycjoniści białoruskiego reżimu nawoływali bowiem do bojkotu referendum wskutek unieważnienia kart do głosowania.