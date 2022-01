Wojska Białorusi i Rosji zostaną w Kazachstanie na dłużej? "Pozostaniemy do pełnego ustabilizowania się sytuacji"

W skład tzw. misji pokojowej ODKB weszły m.in. rosyjskie i białoruskie jednostki wojsk powietrzno-desantowych. Do tego Kirgizja wysłała ok. 150 osobowy oddział żołnierzy sił specjalnych, Armenia – stu swoich wojskowych, a Tadżykistan – ok. 200-osobowy batalion wojsk.