Putin o sytuacji w Kazachstanie. "Nie pozwolimy na kolorowe rewolucje"

Przypomnijmy, że od kilku dni w Kazachstanie trwają gwałtowne protesty antyrządowe. Wybuchły one po podwyżkach cen za gaz. Doszło nawet do otwarcia ognia do uczestników protestu. W sobotę prezydent Kazachstanu przekazał, że 10 stycznia będzie dniem żałoby narodowej.