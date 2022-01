Antyrządowe protesty w Kazachstanie. "Dziesiątki uczestników wyeliminowanych"

Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew w środę wieczorem zwrócił się o pomoc do państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. OUBZ to kierowany przez Rosję sojusz militarny, do którego należy także pięć postsowieckich republik: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan i Tadżykistan.