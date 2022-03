Łukaszenka: Rosja na tej wojnie nie przegra

Białoruski prezydent udzielił wywiadu japońskiej stacji TBS. Łukaszenka stwierdził w nim, że Rosja oferuje Ukrainie "absolutnie akceptowalną wersję umowy". - Jeśli Zełenski się na to nie zgodzi, to uwierz mi, będzie musiał w krótkim czasie podpisać akt kapitulacji. Rosja na tej wojnie nie przegra. Ty też jesteś o tym w 100 proc. przekonany – zwrócił się do japońskiego dziennikarza. Dodał, że Japonia wie lepiej, jak kończy się wojna, "jeśli jedna ze stron wygrywa".