Biden: brutalność Putina i jego wojsk jest nieludzka

Biden rozmawiał z Martinem. Potępiono Putina

Biden zacytował też irlandzkiego poetę Williama Butlera Yeatsa: "Wszystko się zmieniło, zmieniło całkowicie. Straszne piękno się narodziło". Podkreślił, że wiersz odnosił się do powstania wielkanocnego w Irlandii z 1916 roku. W ocenie amerykańskiego lidera pasuje on do obecnej sytuacji i zwiastuje zmianę na lepsze.