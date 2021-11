Nowa prośba do Putina. Niepokojące słowa Łukaszenki

Kryzys na granicy. Łukaszenka oskarża Zachód

W rozmowie białoruski polityk odniósł się również do trwającego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Jego zdaniem za eskalację sytuacji odpowiedzialne są kraje UE, które w jego opinii zdestabilizowały Bliski Wschód, co zmusiło obywateli do opuszczania swoich krajów. Dodał również, że Zachód "wprowadził sankcje, wojnę hybrydową", a teraz chce, żeby "Białoruś go broniła, w tym od migrantów".