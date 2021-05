Łukaszenka podpisał ustawę o mediach. Kolejne zakazy na Białorusi

Białoruś. Łukaszenka podpisał ustawę, która zaostrza przepisy o mediach

Oprócz tego prokurator generalny, prokuratorzy prokurator obwodowych i prokuratury Mińska otrzymali prawo do tego, aby ograniczać dostęp do portali i wydań internetowych, które "rozpowszechniają informacje, mające na celu propagandę działalności ekstremistycznej lub wezwania do takiej działalności lub inne informacje, które mogą zaszkodzić interesom narodowym".