Łukasz W. czeka na ekstradycję. Sąd w Holandii pyta o praworządność w Polsce

Podejrzewany o morderstwo 35-letniego Marcina Kłosia z Siedlec, Łukasz W. czeka od kilku tygodni w Holandii na ekstradycję do Polski. Sąd holenderski wysłał do Sądu Okręgowego w Siedlcach pytania dotyczące praworządności w Polsce - dowiedziała się Wirtualna Polska.

- Potwierdzamy, że w Holandii doszło do zatrzymania Łukasza W. w związku z wystawionym Europejskim Nakazem Aresztowania mężczyzny. Teraz czeka on na wydanie stronie polskiej - powiedziała wtedy Wirtualnej Polsce komisarz Agnieszka Świerczewska z zespołu ds. komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Pytania o praworządność

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, procedura ekstradycji Łukasza W. opóźnia się, bo sąd w Holandii wysłał do Sądu Okręgowego w Polsce pytania dotyczące praworządności.

- Potwierdzam, że sąd holenderski zadał pytania dotyczące praworządności, z których część odnosi się do wprost do Sądu Okręgowego w Siedlcach, a część ma charakter ogólny - powiedział Wirtualnej Polsce Mirosław Leszczyński, wiceprezes Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Jako pierwszy zakwestionował praworządność w Polsce Sąd w Dublinie, zwracając się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Następnie TS wydał orzeczenie, z którego wynika, że sądy rozpoznające wnioski o realizacje Europejskiego Nakazu Aresztowania mają badać, czy ograniczenia praworządności w Polsce będą miały wpływ na wyrokowanie w konkretnej sprawie.

"Wyszedł po zakupy"

Do tragedii doszło 5 grudnia 2018 r. w Siedlcach. W bramie kamienicy przy ulicy Piłsudskiego znaleziono ciało 35-latka, który mieszkał w pobliżu. Miał obrażenia głowy zadane prawdopodobnie tępym narzędziem. Chwilę wcześniej kłócił się z jakimś mężczyzną w okolicach sklepu.

Tydzień później policja ustaliła tożsamość człowieka, z którym rozmawiał Marcin. Okazało się, że to Łukasz W., 23-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna zniknął i ukrywał się do stycznia. Ofierze ukradziono portfel z kartą bankomatową. Łukasz W. jeszcze w dniu zabójstwa Marcina próbował zapłacić jego kartą, ale wybrał za dużą sumę. W kolejnym sklepie mu się udało.

W poszukiwania Łukasza W. jest zaangażowane biuro detektywistyczne Weremczuk&Wspólnicy. To oni namierzyli podejrzanego na Facebooku, ustalili jego kontakty, podpowiadali policji, gdzie teraz może się znajdować.

Detektywi ustalili, że Łukasz W. został we francuskim Calais zatrzymany przez policję. Zwolniono go, bo nie ma wystawionego za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jak dowiedzieli się detektywi, 23-latek próbował się przedostać do Wielkiej Brytanii. Ostatecznie policja zatrzymała Łukasza W. dopiero w Holandii.