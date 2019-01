Zabójstwo w Siedlcach. Poszukiwany Łukasz W. zbiegł do Francji

Prokuratura Rejonowa z Siedlec potwierdziła Wirtualnej Polsce, że poszukiwany od prawie miesiąca Łukasz W. zbiegł do Francji i tam się ukrywa. Mężczyzna może mieć związek ze śmiercią 35-letniego Marcina z Siedlec. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Nadal nie ma jednak Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Tydzień później policja ustaliła tożsamość człowieka, z którym rozmawiał Marcin. Okazało się, że to Łukasz W., 23-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna zniknął i ukrywa się do dziś. Ofierze ukradziono portfel z kartą bankomatową. Łukasz W. jeszcze w dniu zabójstwa Marcina próbował zapłacić jego kartą, ale wybrał za dużą sumę. W kolejnym sklepie mu się udało. - Pisaliśmy o tym TUTAJ .

Uciekł do Francji

W poszukiwania Łukasza W. jest zaangażowane biuro detektywistyczne Weremczuk&Wspólnicy. To oni namierzyli podejrzanego na Facebooku, ustalili jego kontakty, podpowiadali policji, gdzie teraz może się znajdować. Ostatnio detektywi ustalili, że Łukasz W. został we francuskim Calais zatrzymany przez policję. Zwolniono go, bo nie ma wystawionego za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jak dowiedzieli się detektywi, 23-latek próbował się przedostać do Wielkiej Brytanii.